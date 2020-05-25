Если государство не вмешается, аэропорт Киев может не пережить кризис, — гендиректор "Мастер-Авиа"

Аэропорт Киев просит помощи у государства: за время карантина доходы аэропорта сократились на 92%, месячный пассажиропоток упал с 100 тыс. до нуля, сообщил генеральный директор управляющей компании ООО "Мастер-Авиа" Олег Левченко.

Олег Левченко: Патовая ситуация: доходов нет, расходы увеличиваются и при этом еще необходимо дать авиакомпаниям скидки до 80%, иначе они вообще не полетят Фото: lb.ua

Если Международному аэропорту Киев государство не окажет финансовую и регуляторную поддержку, уже в ближайшие месяцы Украина может потерять второй по размеру и пассажиропотоку аэропорт, заявил в интервью LB.ua генеральный директор управляющей компании ООО "Мастер-Авиа" Олег Левченко.

За время карантина доходы аэропорта сократились на 92%, пассажиропоток упал с 100 тыс. человек в месяц до нуля. Каждый месяц из аэропорта вылетает только один почтовый самолет и не более двух внутренних бизнес-рейсов. Из-за этого в отпуске за свой счет с марта почти 2 тыс. человек, работает только критически важный персонал, рассказал он.

"Патовая ситуация: доходов нет, расходы увеличиваются и при этом еще необходимо дать авиакомпаниям скидки до 80%, иначе они вообще не полетят. Естественно, без помощи государства аэропорту не выжить. И мы, руководство аэропорта, об этом уже кричим третий месяц, пишем во все инстанции", – подчеркнул Левченко.

Государство в лице Мининфраструктуры должно ввести минимальные ставки на авиационное обслуживание, ввести прямые финансовые дотации и создать равные условия для двух аэропортов Киева, считает гендиректор "Мастер-Авиа".

"Это абсолютно нормальная практика, если государство возьмет на себя функцию регулирования и распределения потоков пассажиров, рейсов. Пропорция 30% на 70% позволит обоим аэропортам сохранить равную конкуренцию и обеспечит достаточным пассажиропотоком для стабилизации и дальнейшего развития экономики предприятий", – заявил он.

Направленные в Офис президента и СНБО запросы сейчас на рассмотрении в Кабинете Министров.

"Если государство не поможет нам финансово и регуляторно, мы не сможем выжить. Такая же ситуация в региональных аэропортах. Отличие только в том, что у них нет конкурентов. В Одессе, Харькове, Херсоне – по одному аэропорту. В Киеве – два. Мы вынуждены конкурировать, находясь при этом в неравных условиях", – сказал Левченко.

С 15 июня аэропорт может возобновить регулярные рейсы, но в нынешних условиях это только повысит затраты, к тому же возобновление сроков погашения кредита и процентной ставки после карантина увеличат расходы аэропорта вдвое.

"Если несколько авиакомпаний начнут летать небольшим числом рейсов, мы все равно должны будем выводить на работу полноценные смены. Не сможем же мы использовать часть взлетно-посадочной полосы, она должна работать вся… Очевидно, нужно будет снабдить сотрудников и пассажиров масками, антисептиками, перчатками, защитными стеклами, обеспечить социальное дистанцирование и информирование", – перечислил руководитель.

С 2010 года ООО "Мастер-Авиа" инвестировало в реконструкцию аэропорта около 2,1 млрд грн, часть этих средств – кредитная.

LB.ua опубликовало фото пустующего терминала.