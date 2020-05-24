Lufthansa готовится запустить первые рейсы с середины июня – СМИ

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня собирается запустить рейсы из Франкфурта-на-Майне. Ожидается, что самолеты начнут летать примерно по 20 направлениям, сообщает издание Bild am Sonntag.

Немецкий авиаконцерн Lufthansa во второй половине июня намерен запустить рейсы примерно по 20 направлениям. Об этом сообщает издание Bild am Sonntag со ссылкой на источники.

Планируется, что первые полеты начнутся из Франкфурта-на-Майне. Самолеты авиакомпании совершат первые после карантина рейсы на Крит, Родос, Ибицу, в Венецию и Малагу.

Для выполнения рейсов используют 80 самолетов, которые сейчас простаивают.

В начале мая в Lufthansa заявили, что из-за пандемии коронавируса "сжигают €1 млн в час".

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Общее количество инфицированных в мире превысило 5,31 млн, из них более 2,1 млн вылечились, а 342 тыс. умерли.

Введенный из-за коронавируса карантин спровоцировал, по оценкам МВФ, самый масштабный со времен Великой депрессии экономический кризис.