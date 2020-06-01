В МИД рассказали, когда Турция начнет принимать украинских туристов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с украинским коллегой Дмитрием Кулебой сообщил, что Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля.

Глава МИД Турции сообщил, что в стране создадут условия для безопасного отдыха Фото: depositphotos.com

Турция начнет принимать украинцев и других иностранных туристов в июле. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во время телефонного разговора с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, информирует украинский МИД.

Чавушоглу заявил, что Турция готова принимать украинских туристов, а также возобновить регулярные пассажироперевозки с Украиной с 1 июля этого года.

Глава турецкого МИД отметил, что страна создаст все необходимые условия для безопасного отдыха украинцев.

Министры также обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, в частности Совета Европы.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, с 17 марта приостановлено международное авиасообщение.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Согласно плану возобновления пассажирского сообщения в связи с ослаблением карантина, Министерство инфраструктуры Украины собиралось возобновить внутренние авиаперелеты на первом этапе смягчения ограничений, а международные – на третьем.