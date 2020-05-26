Глава МИД Италии выступает за открытие границ внутри ЕС 15 июня

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо сообщил, что важно позволить европейским гражданам провести отпуск в Италии. По его словам, что Германия намерена открыть границы 15 июня.

Италия выступает за совместное открытие границ между странами в Евросоюзе с 15 июня. Об этом 26 мая заявил глава министерства иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, сообщает телеканал RaiNews.

"Мы работаем над тем, чтобы мы смогли вновь начать ездить по Европе 15 июня. Для туризма 15 июня – это как европейский "День Д" (день высадки союзных войск в Нормандии. – "ГОРДОН")", – заявил министр.

Ди Майо добавил, что Германия намерена вновь открыть границы 15 июня, позволив гражданам ехать в отпуск в другие страны. По его словам, идет работа вместе с Австрией и другими странами.

Он подчеркнул, что важно позволить европейским гражданам провести отпуск в Италии при условии, что он будет безопасным.

Ранее Еврокомиссия предложила государствам – членам ЕС продлить ограничения на необязательные поездки до 15 июня.

Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер сообщал, что Германия из-за пандемии COVID-19 продлит контроль на границах с Францией, Австрией и Швейцарией до 15 июня. По его словам, с 15 июня передвижение внутри ЕС, как ожидается, будет осуществляться в нормальном режиме.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина.

Страны Европейского союза договорились о возобновлении туризма – 11 государств согласовали правила, которые позволят европейцам путешествовать, не боясь заразиться коронавирусом. Среди них – Греция, Кипр, Германия, Испания, Италия, Австрия, Хорватия, Португалия, Мальта, Словения и Болгария.