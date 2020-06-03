В ВСУ второй день подряд выявляют по 10 больных COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 3 июня коронавирусной инфекцией заражены 124 человека.

За сутки в Украине госпитализировали двух военных с COVID-19 Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили 10 больных с коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 3 июня в Вооруженных силах Украины болеет 124 человека... Всего за время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев – четыре. (...) За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

В медсилах ВСУ рассказали, что госпитализированы двое военнослужащих, у которых выявили коронавирус: один – в Харькове, второй – в Виннице. Их состояние удовлетворительное.

Остальные восемь человек лечатся дома под контролем медиков: в Киевской области – четыре военнослужащих и один сотрудник ВСУ, в Запорожской области – двое военнослужащих, в Житомирской – один.

Сутками ранее в ВСУ было зарегистрировано такое же количество новых больных с COVID-19 – 10.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.