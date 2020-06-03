Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

В ВСУ второй день подряд выявляют по 10 больных COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 3 июня коронавирусной инфекцией заражены 124 человека.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За сутки в Украине госпитализировали двух военных с COVID-19
За сутки в Украине госпитализировали двух военных с COVID-19
Фото: Командування Медичних сил Збройних Сил України / Facebook

За сутки в Вооруженных силах Украины (ВСУ) обнаружили 10 больных с коронавирусной инфекцией. Об этом проинформировало в Facebook командование медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 3 июня в Вооруженных силах Украины болеет 124 человека... Всего за время пандемии выздоровели 125 человек, летальных случаев – четыре. (...) За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев острой респираторной болезни COVID-19", – говорится в сообщении.

В медсилах ВСУ рассказали, что госпитализированы двое военнослужащих, у которых выявили коронавирус: один – в Харькове, второй – в Виннице. Их состояние удовлетворительное.

Остальные восемь человек лечатся дома под контролем медиков: в Киевской области – четыре военнослужащих и один сотрудник ВСУ, в Запорожской области – двое военнослужащих, в Житомирской – один.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/145025853771053

Сутками ранее в ВСУ было зарегистрировано такое же количество новых больных с COVID-19 – 10.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Теги: Харьков, медицина, Винница, госпиталь, ВСУ, военнослужащий, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Командование Медицинских сил
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
Участник "Танцев со звездами" Ежов упрекнул звезд в отсутствии реакции на резонансные преступления в Украине
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
  Объятый пламенем и в платье. Дорн презентовал клип на трек Wasted от дизайнера "Игры престолов". Видео
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
Экс-сотрудница подала в суд на Джессику Паркер
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
"Парень, оставь что-то Ван Дамму". Сын Пугачевой и Галкина перед камерой разбил о голову пластины
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS