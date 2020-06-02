За сутки в ВСУ 10 новых случаев заболевания COVID-19

По состоянию на утро 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную. Об этом сообщает пресс-служба Командоавния Медсил ВСУ в Facebook.
Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, четверо умерли, отметили в пресс-службе. На изоляции находится 448 человек.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – добавили в Командовании Медсил.
В учреждениях здравоохранения находится два человека, их состояние здоровья удовлетворительное. Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.
Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.