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За сутки в ВСУ 10 новых случаев заболевания COVID-19

Всего за время пандемии в Вооруженных сил Украины от COVID-19 выздоровели 115 человек, четверо умерли.

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На изоляции находится 448 сотрудников ВСУ
На изоляции находится 448 сотрудников ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По состоянию на утро 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную. Об этом сообщает пресс-служба Командоавния Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, четверо умерли, отметили в пресс-службе. На изоляции находится 448 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – добавили в Командовании Медсил.

В учреждениях здравоохранения находится два человека, их состояние здоровья удовлетворительное. Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. 

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/144706603802978

Коронавирус в Украине по состоянию на сегодняшнее утро подтвержден у 24 340 человек, из них 727 скончались, а 10 078 вылечились.

Теги: Украина, военные, ВСУ, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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