За сутки в ВСУ 10 новых случаев заболевания COVID-19

Всего за время пандемии в Вооруженных сил Украины от COVID-19 выздоровели 115 человек, четверо умерли.

По состоянию на утро 2 июня в Вооруженных Силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19 вызванную. Об этом сообщает пресс-служба Командоавния Медсил ВСУ в Facebook.

Всего за время пандемии выздоровели 115 человек, четверо умерли, отметили в пресс-службе. На изоляции находится 448 человек.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", – добавили в Командовании Медсил.

В учреждениях здравоохранения находится два человека, их состояние здоровья удовлетворительное. Восемь человек находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы.