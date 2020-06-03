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03 июня, 2020
 
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"Сейчас это наша реальность". Мужа Тарабаровой не пустили с ней на УЗИ

По словам украинской певицы Tarabarova (Светланы Тарабаровой), во время ультразвукового исследования плода ей пришлось показывать мужу, режиссеру Алексею Бондарю, изображение ребенка на мониторе по видеосвязи.

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Тарабарова: Первые две недели во время карантина было очень страшно. В роддом вообще не ездила
Тарабарова: Первые две недели во время карантина было очень страшно. В роддом вообще не ездила
Фото: tarabarova / Instagram

Украинская певица Светлана Тарабарова (Tarabarova) призналась, что вторая беременность дается ей тяжелее. Об этом она рассказала в интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1"

"Во-первых, потому что во время первой я была немного моложе. Во-вторых, первые две недели во время карантина было очень страшно. У меня была паника, я боялась за свое здоровье. В роддом первый месяц вообще не ездила. Сейчас уже легче, но мужа не пускают на УЗИ. Только беременную – это жесткие правила", – рассказала певица.

По словам Тарабаровой, ей пришлось показывать мужу изображение ребенка на мониторе по видеосвязи. 

"Сейчас это наша реальность", – резюмировала певица. 

ВИДЕО
Видео: Світське життя / YouTube

Светлана Тарабарова замужем за режиссером Алексеем Бондарем. Свадьбу пара сыграла осенью 2016 года, а в 2018 году у них родился сын Иван.

19 мая певица объявила, что беременна во второй раз. В интервью Кате Осадчей, ведущей передачи "Світське життя", которая выходит на канале "1+1", певица рассказала, что после родов не намерена делать перерыв в карьере.

Теги: Украина, карантин, беременность, Светлана Тарабарова, певица
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