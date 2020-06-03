Китай затягивал с предоставлением информации о коронавирусе в ВОЗ в январе – СМИ

Китай обнародовал генетическую карту коронавируса спустя более недели после того, как три различные правительственные лаборатории полностью расшифровали информацию, заявили в Associated Press.

Китайское правительство затягивало с предоставлением информации о коронавирусе в Всемирной организации здоровья в январе. Об этом 3 июня пишет Associated Press.

Как отмечает агентство, Китай обнародовал генетическую карту или геном вируса спустя более недели после того, как три различные правительственные лаборатории полностью расшифровали информацию. Причиной тому жесткие меры контроля над информацией и конкуренцией в системе общественного здравоохранения КНР.

После этого Китай еще как минимум на две недели затягивал с предоставлением ВОЗ подробных данных о пациентах и случаях COVID-19 в январе.

AP отмечает, что отдельные чиновники ВОЗ жаловались, что Китай не обменивается достаточным количеством данных, чтобы оценить, насколько эффективно вирус распространяется между людьми или какой риск он представляет для остального мира.

К примеру в начале января на одном из заседаний представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа заявил, что организация получает данные от КНР "за 15 минут до того, как они появляются на телевидении".

Сотрудники ВОЗ обсуждали вопрос о том, как надавить на Китай для получения подробных данных, не вызывая гнева властей, и опасались утраты доступа и создания проблем для китайских ученых.

AP отмечает, что задержка в обнародовании информации о геноме затормозила признание его распространения в других странах, а также разработку тестов, лекарств и вакцин.

Профессор Института метрик и оценки здоровья в Вашингтонском университете Али Мокдад заявил журналистам, что многих смертей от COVID-19 можно было избежать, если бы Китай и ВОЗ действовали быстрее.

3 июня министерство иностранных дел Китая отвергло информацию о том, что Пекин затягивал с предоставлением информации о коронавирусе ВОЗ и другим государствам.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня мая в мире коронавирусом заразились 6,4 млн человек, умерли 380,7 тыс., выздоровели около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

США обвиняют Китай в сокрытии масштабов эпидемии в самом ее начале. Так, в докладе разведки США, содержание которого стало известно агентству Bloomberg, говорилось, что Китай скрывал масштабы вспышки коронавируса, занижая как количество случаев заражения, так и число смертельных случаев.

Вице-президент США Майк Пенс в интервью CNN 1 апреля сказал, что весь мир мог оказаться в лучшем положении, если бы власти Китая были "более откровенными". Имеющиеся данные позволяют считать, что китайцы столкнулись с новым вирусом не в декабре, а на месяц раньше, заявил Пенс.

23 апреля госсекретарь США Майк Помпео выразил уверенность, что китайские коммунисты "ответят за случившееся". 3 мая он заявил, что Соединенные Штаты располагают "огромным количеством" доказательств, что пандемия началась с утечки коронавируса из Уханьского института, хотя впоследствии отмечал, что уверенности в этом нет.