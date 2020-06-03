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В Украине вырос показатель летальности от коронавируса – Минздрав

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине составляет 59,3 на 100 тыс. населения, заявили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

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Карантин в Украине начали ослаблять с 11 мая
Карантин в Украине начали ослаблять с 11 мая
Фото: EPA

За последний месяц в Украине вырос показатель летальности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

"По состоянию на 3 июня в Украине показатель заболеваемости COVID-19 составил 59,3 на 100 тыс. населения. Показатель летальности – 3%. Для сравнения, показатель летальности по состоянию на 30 апреля составлял 2,5%", – отметили в ЦОЗ.

По данным ведомства, суточный прирост подтвержденных случаев заражения составляет +3,5%.

"Даже в условиях ослабления карантина следует тщательно соблюдать правила физического дистанцирования, респираторной и личной гигиены. COVID-19 может жить часами или даже днями на поверхностях. Физическая дистанция помогает ограничить возможности контакта с загрязненными поверхностями и инфицированными людьми вне дома", – подчеркнули в ЦОЗ.

https://www.facebook.com/phc.org.ua/posts/1962870250504360

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня в мире коронавирусом заразились 6,4 млн человек, умерли 380,7 тыс., выздоровели около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440.

Карантин в Украине был введен 12 марта, 11 мая правительство начало смягчение ограничительных мер. С 22 мая в стране действует адаптивный карантин: региональные власти могут ослаблять ограничения в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Украина, Министерство здравоохранения, эпидемия, карантин, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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