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"Укрзалізниця" вернула деньги за 617 тыс. билетов на отмененные из-за карантина поезда

В "Укрзалізниці" сообщили, что ожидают возвращения еще 126,7 тыс. не использованных во время карантина билетов.

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С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение
С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение
Фото: depositphotos.com

"Укрзалізниця" вернула пассажирам почти 130 млн грн за билеты на поезда, которые были отменены из-за введения карантина. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

В общем пассажиры вернули деньги за 617,3 тыс. билетов, из которых 401,6 тыс. – через интернет и более 215,7 тыс. – через железнодорожные кассы.

Как сообщили в пресс-службе компании, они ожидают возвращения еще 126,7 тыс. неиспользованных билетов.

"Укрзалізниця" возвращает пассажирам 100% стоимости проездных документов на все поезда, которые были отменены в связи с введением карантина.

"Если билет был приобретен через интернет, его можно вернуть через личный кабинет онлайн-сервисов. Средства будут перечислены в течение 30 суток на банковскую карту, с которой производилась оплата поездки. Билеты, приобретенные через интернет на поезда, дата отправки которых уже прошла, возвращаются через претенциозные отделы", – говорится в заявлении.

В случае если билет покупался или был распечатан, его можно вернуть в любой железнодорожной кассе Украины.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Всего правительство разработало пять этапов постепенной отмены ограничений. С 1 июня Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправились по стране.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, билеты, проезд, поезд, пассажиры, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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