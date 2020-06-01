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Более 40 поездов дальнего следования возобновили работу в Украине – Мининфраструктуры

1 июня после двух месяцев карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Украине начали курсировать поезда дальнего следования.

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В 6.12 утра с вокзала Киев-Пассажирский отправился первый поезд после карантина сообщением Киев Константиновка
В 6.12 утра с вокзала Киев-Пассажирский отправился первый поезд после карантина сообщением Киев – Константиновка
Фото: Ivan Yuryk / Facebook

Украина возобновила пассажирское железнодорожное сообщение. Более 40 поездов дальнего следования отправляются с сегодняшнего дня по стране, сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины в Facebook 1 июня.

"Они охватывают Киевскую, Винницкую, Черкасскую, Полтавскую, Кировоградскую, Днепропетровскую, Одесскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую, Харьковскую, Сумскую, а также не оккупированные территории Донецкой и Луганской областей", – отметил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3121224057926430&id=184722968243235

В 6.12 утра с вокзала Киев-Пассажирский отправился первый поезд после карантина сообщением Киев – Константиновка. Список поездов дальнего следования, возобновляющих работу, будет пополняться, подчеркнул Криклий.

Железнодорожным транспортом украинцы смогут воспользоваться в пределах 14 областей. Помимо оккупированных территорий, поезда пока не будут курсировать в Черниговской области и на запад от Винницкой и Киевской областей.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запретили массовые мероприятия, закрыли учебные заведения, торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы, приостановили авиасообщение с другими странами, ограничили пассажирские перевозки внутри страны.

Ограничительные меры трижды продлевали. С 11 мая в Украине началось смягчение карантина. 20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: Укрзалізниця, карантин, поезда, Владислав Криклий
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