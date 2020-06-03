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В Харьковской области выздоровело больше половины медиков, заболевших COVID-19

В Харьковской области с начала эпидемии коронавируса заразился 1131 человек, 242 из них – медицинские работники.

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Харьковская область занимает девятое место в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19
Харьковская область занимает девятое место в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19
Фото: EPA (архив)

Всего в Харьковской области подтверждено 242 случая заражения коронавирусной инфекцией среди медицинских работников, 152 из них выздоровели. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные Харьковской облгосадминистрации.

По данным ОГА, всего в регионе подтвержден 1131 случай инфицирования, из них 518 человек выздоровели, 48 умерли. В больницах на сегодняшний день находится 196 человек, из которых один пациент в реанимации подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, четверым назначена кислородная поддержка.

Также госпитализировано 163 человека с подозрением на COVID-19. Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 1893 подозрения на COVID-19, 524 из них не подтвердились, 238 находятся на стадии проверки.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. К 3 июня в мире коронавирусом заразилось 6,4 млн человек, умерло 380,7 тыс., выздоровело около 2,74 млн, информирует Университет Джонса Хопкинса.

В Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440. Харьковская область по количеству подтвержденных случаев находится на девятом месте в Украине.

Теги: Украина, эпидемия, Харьковская область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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