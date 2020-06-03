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При МИД Украины создают группу кризисного управления для преодоления последствий COVID-19

Новосозданная группа будет помогать МИД Украины идентифицировать и координировать доставку в страну международной гуманитарной помощи.

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Рабочая группа будет помогать МИД Украины противодействовать дезинформации и ложным новостям о COVID-19
Рабочая группа будет помогать МИД Украины противодействовать дезинформации и ложным новостям о COVID-19
Фото: depositphotos.com

При Министерстве иностранных дел Украины с помощью Программы развития ООН создают группу кризисного управления для преодоления последствий COVID-19. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Пандемия – намного больше, чем чрезвычайная ситуация, она имеет свои экономические, социальные и – что самое важное – человеческие последствия. Ни одна страна не может бороться с ней самостоятельно. ООН предоставляет глобальную помощь странам во всем мире, в том числе и Украине. Чтобы обеспечить скоординированный, эффективный и всеобъемлющий ответ на национальный кризис, вызванный COVID-19, не оставляя никого в стороне, при Министерстве иностранных дел Украины создается рабочая группа кризисного управления и координации", – говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, данная группа будет помогать МИД идентифицировать и координировать доставку в Украину международной гуманитарной помощи и медицинских закупок за рубежом, а также помогать в привлечении международной финансовой поддержки и поддержки бизнеса.

Помимо этого, новосозданная группа будет помогать внешнеполитическому ведомству противодействовать дезинформации и ложным новостям о COVID-19 и усилит коммуникации МИД.

"Мы очень ценим поддержку, которую Программа развития ООН предоставляет Министерству иностранных дел. Она ощутимо усиливает способность МИД реагировать на коронавирусный кризис, преодолевать его последствия для украинского общества и экономики. Пандемия бросает вызов всему миру, и самый действенный ответ на нее – это глобальная солидарность", – подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

На утро 3 июня в Украине подтверждено в общей сложности 24 823 случая COVID-19. Умерло 735 человек, вылечилось 10 440

Теги: Украина, МИД, экономика, бизнес, Дмитрий Кулеба, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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