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Верховный Суд попросил КС проверить, были ли карантинные ограничения в Украине законными

Верховный Суд внес конституционное представление в Конституционный Суд Украины с просьбой установить, соответствовал ли запрет на работу общественного транспорта и заведений общественного питания Основному закону.

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КС изучит решения властей Украины об установлении карантина
КС изучит решения властей Украины об установлении карантина
Фото: depositphotos.com

Верховный Суд обратился в Конституционный Суд Украины с просьбой проверить на предмет соответствия Конституции установленных на время карантина ограничений прав и свобод граждан. Об этом 4 июня сообщила пресс-служба КС.

"[Верховный Суд] просит проверить на соответствие Конституции Украины подпункты 5, 6, 7, 14 п. 3, абзац 6 п. 6 постановления Кабинета Министров Украины "Об установлении карантина с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19 и этапах ослабления противоэпидемических мероприятий" от 20 мая 2020 года №392", – говорится в сообщении суда.

В этих пунктах перечислены сферы деятельности, которые приостанавливаются на время карантина: в частности, речь идет о работе транспорта, заведений общественного питания и проведении массовых мероприятий, а также об обязательной самоизоляции граждан старше 60 лет.

Кроме того, Верховный Суд попросил проверить на конституционность изменения в госбюджет, которые вносились после начала эпидемии коронавируса для поддержки некоторых отраслей промышленности и бизнеса.

Карантин в связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Украине был введен Кабинетом Министров 12 марта. С 11 мая началось постепенное ослабление ограничений.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели.

Теги: Украина, Конституция, госбюджет, Конституционный Суд, эпидемия, промышленность, Верховный Суд, ограничения, инфекция, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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