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Ляшко анонсировал очередное смягчение карантина

На следующей неделе Кабинет Министров Украины намерен ослабить ограничение по количеству людей в туристических группах, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Со следующей недели Кабмин может снять ограничение на передвижение в туристических группах, сообщил Ляшко
Со следующей недели Кабмин может снять ограничение на передвижение в туристических группах, сообщил Ляшко
Фото: EPA

Кабинет Министров Украины намерен смягчить ограничение на количество участников туристических групп, введенное из-за эпидемии коронавируса. Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 июня во время встречи президента Владимира Зеленского с представителями туристической отрасли в Каменец-Подольском (Хмельницкая область).

"Мы снимаем ограничение в 10 человек для туристических групп. Оно будет таким, сколько перевозит автобус, – до 50 человек. В ближайшее время, на первом заседании [правительства] ограничение будет снято", – сказал он.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение

С 22 мая в Украине действует так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели.

Теги: Украина, Кабинет Министров, эпидемия, туристы, Хмельницкая область, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус
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