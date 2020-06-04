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В Киеве могут не открыть полноценно кафе и рестораны – Ляшко

В Киеве могут пересмотреть ослабление карантина с 5 июня из-за роста количества заболевших COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

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Решение о возврате к жесткому карантину в Киеве примет региональная комиссия
Решение о возврате к жесткому карантину в Киеве примет региональная комиссия
Фото: pixabay.com

Кафе и рестораны столицы могут не открыть для полноценного обслуживания клиентов, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 июня LB.ua.

"У нас будет возможность открыть рестораны внутри помещения, но я не уверен, что их инцидентность позволит открыть заведения. Нужно посмотреть их динамику, что будет завтра-послезавтра", – отметил Ляшко.

Окончательное решение о возврате к жестким карантинным ограничениям примет региональная комиссия.

"Мы там прописали, как часто они должны пересматривать, если три дня растет заболеваемость", – отметил главный санврач Украины.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

Кафе и рестораны в Украине могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания могут обслуживать клиентов только на летних площадках или работать на вынос.

За последние сутки в Киеве лабораторно подтвердили 77 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил 4 июня мэр столицы Виталий Кличко. По его данным, среди заболевших есть годовалая девочка и двухлетний мальчик. Всего в Киеве лабораторно подтвердили 3210 случаев, 849 человек выздоровели, 69 умерли.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.

Теги: карантин, ресторан, кафе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко
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