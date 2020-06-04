Ляшко о походе Зеленского в хмельницкое кафе: Ничего такого не было, как раскрутили

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что президент Владимир Зеленский проверил в Хмельницком готовность кафе к выходу из карантина.

Ляшко: Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово, и как оно будет работать Фото: Офіс Президента України / Facebook

Чашка кофе, выпитая президентом Украины Владимиром Зеленским в закрытом на карантин заведении, не является нарушением, глава государства убедился в том, что кофейня готова к выходу из карантина, об этом в комментарии LB.ua заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 4 июня.

3 июня президент находился в Хмельницкой области с рабочей поездкой. После встречи с представителями бизнеса, на которой, по словам Ляшко, было много вопросов об ослаблении карантина, один из предпринимателей предложил взять кофе на вынос.

"Мы шли по центральной улице после обеда, хотели взять кофе возле кафе на вынос. Но один из рестораторов в этом кафе сказал нам: "Мы уже готовы сегодня работать по нормам, которые главный санврач вчера озвучил и показал". Мы зашли в зал посмотреть, реально ли все готово и как оно будет работать. Чтобы президент убедился, что проблем, если придерживаться всех норм, нет никаких", – рассказал Ляшко.

По его словам персонал заведения работал в масках и перчатках, соблюдая все требования.

"Мы посмотрели и ушли. Ничего такого не было, как раскрутили. Вчера правительство проголосовало за открытие заведений 5 июня. Постановление о правилах работы было опубликовано позавчера. И президент увидел, как оно может работать, если люди сидят за одним столом, то не больше четырех человек", – подчеркнул главный санврач.

Офис президента Украины 3 июня опубликовал фото главы государства Владимира Зеленского, который выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком.

Кафе и рестораны могут возобновить работу с 5 июня. Соответствующее решение 3 июня принял Кабинет Министров. Сейчас заведения общественного питания могут обслуживать клиентов только на летних площадках или работать на вынос.

В связи с распространением коронавирусной инфекции в марте в Украине ввели карантин. С 11 мая 2020 года началось его смягчение. Гражданам разрешили посещать парки и скверы. Кроме того, открылись магазины, торгующие непродовольственными товарами, салоны красоты и нотариальные конторы.

20 мая Кабмин продлил ограничения до 22 июня, но ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять карантинные меры в случае улучшения эпидемической ситуации.