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Зеленский не исключает, что рынок земли в Украине откроют для иностранцев

После того как украинцы смогут получать доступные кредиты на покупку земли, земельный рынок, возможно, откроют для иностранцев, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Зеленский 3 июня находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области
Зеленский 3 июня находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у всех должна быть возможность покупать землю. Для этого у граждан страны должен быть доступ к дешевым кредитам, об этом он заявил во время встречи с представителями бизнеса Хмельницкой области 3 июня, трансляция которой велась в Facebook.

"Это обязательно будет после определенных решений. Но при этом вы должны знать, что мы не могли открыть покупку земли для всех, включая иностранные компании, потому что иностранные компании имеют кредитные условия совсем другие", – отметил глава государства.

ВИДЕО

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/344138089900530/

Видео: Офіс Президента України / Facebook

Стратегия украинской власти заключается в том, чтобы украинские фермеры могли брать в банках кредиты под 2%, подчеркнул Зеленский.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о рынке земли.

Закон, принятый Верховной Радой 31 марта, предусматривает открытие рынка земли с 1 июля 2021 года. На начальном этапе участки сельскохозяйственного назначения площадью до 100 га смогут покупать только граждане Украины. С 1 января 2024 года право на покупку до 10 тыс. га получат юридические лица, конечными владельцами которых являются граждане Украины.

При этом продажа земель, находящихся в государственной или коммунальной собственности, законом запрещена.

Вопрос о предоставлении иностранцам права на покупку земли в Украине должен быть вынесен на референдум.

"Закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины и будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", – заявили в Офисе президента.

Принятие этого закона наряду с введением законодательного запрета на возвращение национализированных банков предыдущим владельцам было условием Международного валютного фонда для продолжения сотрудничества с Украиной.

Теги: Украина, Хмельницкая область, кредиты, Владимир Зеленский, рынок земли
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