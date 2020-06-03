Зеленский во время совещания в Хмельницком позвонил главе "Укрэксимбанка" и попросил отсрочку по кредитам для бизнесменов

Бизнесмены из Хмельницкой области пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на проблемы с реструктуризацией кредитов, взятых в "Укрэксимбанке". Глава государства набрал руководителя банка Евгения Мецгера и попросил войти в положение предпринимателей, у которых мало денег из-за ситуации с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский в прямом эфире позвонил главе "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру, чтобы передать ему жалобы предпринимателей; это произошло 3 июня во время совещания с представителями бизнеса в Хмельницком, которое транслировал в YouTube телеканал "Наш".

Предприниматели сетовали, что не могут реструктуризировать кредиты, а управляющая филиалом "Укрэксимбанка" в Хмельницком Татьяна Лундышева, к которой их направляют члены правления, не в состоянии им помочь.

Набрав номер Мецгера, Зеленский спросил: "Для чего ты отправляешь их к Лундышевой, если бизнесмены не могут решить вопрос в Киеве, если это от тебя зависит? Жень, послушай меня, здесь не вопрос одной компании, это разные компании. Значит, это происходит у вас по всей стране?"

Ответ главы банка слышен не был, затем президент попросил его найти способ предоставить бизнесменам отсрочки по погашению тела кредитов.

"Когда вы это сделаете и прокоммуницируете с обществом, вопросы возникать не будут. Пожалуйста, примите такое решение, чтобы люди могли погашать кредиты через год. У них сейчас нет денег из-за коронавируса", – сказал Зеленский, прежде чем сбросить вызов.

17 марта Национальный банк Украины призвал коммерческие банки и другие финучреждения не предпринимать шагов, которые бы ухудшили положение клиентов. Первый зампредседателя НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что ко всем кредитам, которые были рабочими и обслуживались по состоянию на вечер 7 марта, "можно применять льготный режим на период карантина".

Карантин в Украине был введен 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции. Ограничительные меры будут действовать как минимум до 22 июня.