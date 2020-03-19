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Ко всем рабочим кредитам можно применять льготный режим на период карантина – НБУ

Первый замглавы Нацбанка Украины Екатерина Рожкова призвала коммерческие банки обеспечить "реальные подходы по реструктуризации" по кредитам.

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Рожкова: Клиенты нервничают и просят реальных подходов по реструктуризации
Рожкова: Клиенты нервничают и просят реальных подходов по реструктуризации
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Ко всем кредитам, которые были рабочими и обслуживались по состоянию на вечер 7 марта, "можно применять льготным режим на период карантина". Об этом заявила первый зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова 18 марта на встрече с представителями крупнейших украинских банков, сообщает пресс-служба регулятора.

"Это не будет иметь негативного влияния на капитал банка. Клиенты нервничают и просят реальных подходов по реструктуризации. Начинайте работу уже сейчас. Подход может быть индивидуальным в случае с корпоративными заемщиками и стандартным в случае с розничными. Особым должен быть подход и к тем отраслям, которые из-за карантина полностью теряют доходы и сегодня не работают, и к населению, которое в результате карантинных мероприятий и приостановки работы отдельных компаний временно не работает", – подчеркнула Рожкова.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным ВОЗ на вечер 18 марта, коронавирусом инфицировано 207 855 человек в более чем 160 странах, 8648 человек умерли. Наибольшее количество заболевших в Китае, Италии и Иране.

В Украине по состоянию на 19 марта подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом: 10 из них – в Черновицкой области, по два – в Киеве и Киевской области, по одному – в Донецкой и Житомирской областях; двое заболевших скончались (по одному в Черновицкой и Житомирской областях).

С 12 марта в Украине из-за эпидемии запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам, с 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18-го – были прекращены внутренние пассажирские перевозки. Во многих городах также закрыли торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы. Ограничительные меры продлятся как минимум три недели – до 3 апреля.

17 марта Верховная Рада приняла несколько законов, направленных на минимизацию негативных последствий эпидемии и карантина. В частности, парламент запретил штрафовать за нарушения налогового законодательства с 1 марта по 30 апреля 2020 года, установил мораторий на документальные и фактические проверки с 18 марта по 18 мая 2020 года, а также продлил до 1 июля этого года срок подачи годовой декларации об имущественном состоянии и доходах. Кроме того, Рада запретила применять пени, штрафы и другие санкции за просрочки по кредитам.

Теги: Украина, НБУ, банки, эпидемия, карантин, кредиты, Нацбанк, Екатерина Рожкова, пандемия, коронавирус
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