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19 марта, 2020
 
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Playboy прекратил выпуск печатной версии из-за коронавируса

Печатную версию журнала Playboy планируют снова выпускать только в 2021 году, но в обновленном виде.

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Последний печатный номер Playboy 2020 года выйдет этой весной
Последний печатный номер Playboy 2020 года выйдет этой весной
Фото: playboy.com

Выпуск печатной версии журнала Playboy, который издавался с 1953 года, прекращается из-за коронавирусной пандемии. Об этом сообщил глава Playboy Enterprises Бен Кон в своем блоге на платформе Medium.

"Иногда приходится отпустить прошлое, чтобы освободить место для будущего. Поэтому мы сосредотачиваемся на достижении нашей миссии самым эффективным и действенным способом: помочь создать культуру, в которой все люди могут стремиться к удовольствию", – заявил Кон.

Последний печатный номер 2020-го выйдет этой весной.

По словам Кона, отказ от печатной версии Playboy обсуждался давно, но принятие решения ускорил кризис в связи с пандемией коронавируса.

"Мы перейдем к публикации всего нашего контента в первую очередь в цифровом варианте", – подчеркнул он.

Кон отметил, что в 2021 году компания планирует вернуться к печатному формату, но уже в различных новых формах.

Мужской журнал Playboy издается в США с 1953 года. Он был основан Хью Хефнером, который умер в сентябре 2017 года.

По состоянию на утро 19 марта количество зараженных коронавирусом людей в мире достигло 218 815.

Больше всего заболевших в Китае – 81 138 человек, в Италии (35 713), Иране (17 361) и Испании (14 769). При этом 81 114 больным удалось вылечиться, 8810 – погибли.

В США зарегистрировано 7087 зараженных, 97 умерли. 

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Теги: Хью Хефнер, Playboy, журнал, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Бен Кон
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