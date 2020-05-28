Клуб читателей
ГОРДОН
 
ДЕНЬГИ

"Я ваш лоббист". Саакашвили призвал предпринимателей публиковать в соцсетях видео о проблемах ведения бизнеса

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Саакашвили: Я готов рассматривать все ваши предложения
Саакашвили: Я готов рассматривать все ваши предложения
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили в Facebook обратился к предпринимателям с призывом записывать видеоролики о проблемах ведения бизнеса и размещать их в соцсетях.

"Записывайте ваши видео с конкретными предложениями того, что нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто. Публикуйте свои видео в Facebook, Instagram или YouTube и обязательно ставьте хештег "ГоворитьБізнес", чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше", – говорится в заявлении.

Саакашвили отметил, что желательная длина видеоролика должна быть не более пяти минут.

"Я  ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов", – подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.

Политик заверил, что изучит все опубликованные ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и прочие изменения.

"Присылайте конкретные вещи. Не общие, вокруг да около – конкретно: что вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников налоговой, таможенной и так далее", – сказал Саакашвили.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела".

"Я вам обещаю: каждое видео будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и других органов власти", – добавил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/videos/1287164381477097/

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Теги: Украина, налоги, Михаил Саакашвили, бизнес, реформы, Нацсовет, призыв, видео, законодательство, политика, соцсети, чиновники, предприниматели, президент, реформа, власть, хештег, соцсеть, ролик
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
Экс-жена Остапчука заявила, что он пообещал дочери найти новую маму. Остапчук назвал слова Войченко недопустимой манипуляцией
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
"Крутой мем". Поклонники пошутили над фото Могилевской. Певица оценила их юмор
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
  "Эта дрыщара жрет все подряд и худая". Каминская из "НеАнгелов" опровергла обвинения в краже костюмов Вики
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS