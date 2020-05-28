"Я ваш лоббист". Саакашвили призвал предпринимателей публиковать в соцсетях видео о проблемах ведения бизнеса

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей.

Саакашвили: Я готов рассматривать все ваши предложения Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили в Facebook обратился к предпринимателям с призывом записывать видеоролики о проблемах ведения бизнеса и размещать их в соцсетях.

"Записывайте ваши видео с конкретными предложениями того, что нужно изменить законодательно, чтобы вести бизнес в Украине стало легко и просто. Публикуйте свои видео в Facebook, Instagram или YouTube и обязательно ставьте хештег "ГоворитьБізнес", чтобы мы могли их найти и посмотреть. Я готов рассматривать все ваши предложения и очень хочу, чтобы вы их прислали как можно больше", – говорится в заявлении.

Саакашвили отметил, что желательная длина видеоролика должна быть не более пяти минут.

"Я ваш лоббист и вместе с вами хочу достигать конкретных результатов", – подчеркнул глава Исполнительного комитета реформ.

Политик заверил, что изучит все опубликованные ролики и на их основании будет инициировать законодательные, административные и прочие изменения.

"Присылайте конкретные вещи. Не общие, вокруг да около – конкретно: что вам мешает, что нужно менять в законодательстве, что нужно менять в каждодневной практике, как обуздать произвол чиновников налоговой, таможенной и так далее", – сказал Саакашвили.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский готов обсуждать проблемы украинских предпринимателей "как минимум раз в неделю, менять эту систему, которая всем надоела".

"Я вам обещаю: каждое видео будет внимательно нами просмотрено и главные вещи будут доведены до президента и других органов власти", – добавил Саакашвили.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.