Саакашвили в Facebook спросил мнение пользователей о подписанном Зеленским законе о налогах

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен рисками, которые несет подписанный им закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов.

Глава Исполнительного комитета реформ и член Национального совета реформ Михаил Саакашвили в Facebook обратился к пользователям за предложениями в закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве.

"На днях вступил в силу закон 1210. Одновременно со многими положительными вещами в этом законе есть прямые риски для работы бизнеса и экономики в целом. Президент [Украины Владимир] Зеленский очень обеспокоен рисками, которые несет этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести. Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, но я бы хотел услышать мнение каждого из вас! Оставляйте свои предложения прямо в комментариях к этому посту", – написал Саакашвили.

Он при этом отметил, что "эффективные изменения – это просто".

Закон предусматривает ряд изменений, направленных на совершенствование и упрощение системы администрирования налогов, ее согласование с мировыми стандартами. Он призван внедрить международные стандарты налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементировать положения Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

В первом чтении парламент поддержал законопроект 3 декабря 2019 года, а 16 января 2020 года Верховная Рада приняла закон во втором чтении и в целом.

Зеленский подписал закон 21 мая.