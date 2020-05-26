Саакашвили рассказал, кто помешал ему стать вице-премьером в Украине

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил, что часть представителей Верховной Рады Украины выступили против его назначения на должность вице-премьера по реформам.

Глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что "коррумпированные украинские элиты" помешали ему стать вице-премьер-министром Украины. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Президент представил меня вице-премьером по реформам. Этого не захотела какая-то часть парламента. Понятно, какие интересы были за этим. Понятно, что огромный бюджет был выделен на медиа. Я знаю, что на разных телеканалах 30 спикеров наняли, чтобы только день и ночь про меня разговаривать. Если найдут время – вставят свои пять копеек", – заявил Саакашвили.

По его словам, украинские элиты "хотят статус-кво".

"Зеленский для них – уже большая проблема, потому что он непонятен для них… При Зеленском у них чувство опасности появляется, потому что он никогда не сможет стать частью этой системы. Но если я появляюсь поблизости, это еще хуже – даже на должности, на которой никого невозможно посадить", – заявил Саакашвили.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Пятый президент Украины Петр Порошенко поручил создать Национальный совет реформ и Исполнительный комитет реформ 23 июля 2014 года. В состав исполкома на правах сопредседателей должны были войти один из заместителей главы Администрации Президента, один из членов Кабинета Министров и глава одного из комитетов Верховной Рады. Реальной деятельности комитет в течение шести лет не вел.

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.