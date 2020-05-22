Саакашвили рассказал, как "помог" Байдену стать вице-президентом США

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили допустил, что "частично имеет отношение" к назначению сенатора-демократа Джо Байдена кандидатом в вице-президенты США в 2008 году.

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили считает, что мог оказать некоторое влияние на назначение Джо Байдена вице-президентом в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Об этом он рассказал вечером 21 мая в программе "Право на владу" в эфире телеканала "1+1".

"Я знаю Джо Байдена с 1997 года, мы дружим. Может, я тоже какое-то отношение частично имею к тому, что он стал вице-президентом… Сейчас объясню предысторию: когда было нападение на Грузию, Обама сделал заявление, из-за которого сразу потерял в рейтинге несколько пунктов… Америке это заявление не понравилось – и тогда нашли Джо Байдена, опытного сенатора-демократа, который знал меня…" – заявил Саакашвили.

По его словам, Байден "сразу прилетел в Грузию и привез обещание миллиарда долларов". Затем, отметил Саакашвили, Байден вернулся из Грузии в США "и через 10 дней его назначили кандидатом в вице-президенты".

"То есть какое-то отношение я к этому имел", – предположил бывший президент Грузии.

ВИДЕО

Рассказ Саакашвили о его знакомстве с Байденом и вероятной роли в назначении Байдена вице-президентом начинается на отметке 52.21. Видео: ТСН / YouTube

Вооруженный конфликт между Россией и Грузией, в результате которого РФ оккупировала часть грузинской территории (Абхазию и Южную Осетию), продолжался с 7-го по 12 августа 2008 года.

О каком именно непопулярном высказывании тогдашнего сенатора-демократа Барака Обамы о нападении России на Грузию идет речь, Саакашвили не уточнил. Вскоре после начала конфликта Обама говорил, что осуждает "вспышку насилия в Грузии" и призывает к немедленному прекращению вооруженного конфликта.

Сенатор Байден в 2008 году возглавлял комитет Сената по иностранным делам. Грузию он посетил 16–18 августа 2008-го, первым из американских законодателей после так называемой восьмидневной войны. Официально о выдвижении Байдена на пост вице-президента Обама объявил 23 августа.