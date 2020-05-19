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Саакашвили об интервью с Гиркиным: Кому помешало, что именно Гордон задал ему все те вопросы, которые не могли задать другие?

Нападки на основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона из-за интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) абсолютно неприемлемы, считает глава исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили.

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Саакашвили: Гиркин давал и другие интервью, но так системно он еще не обличал себя и других
Саакашвили: Гиркин давал и другие интервью, но так системно он еще не обличал себя и других
Фото: Mikheil Saakashvili / Facebook

Упрекать журналиста в том, что он задает интересующие общество вопросы неприятным людям, – это отголосок советского прошлого, который уже не работает в современном мире. Так прокомментировал интервью журналиста Дмитрия Гордона с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым) глава Исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили.

"Как вы считаете, у преступника и серийного убийцы Гиркина нет больше возможностей говорить с миром кроме как через Гордона? Конечно, они есть. Кому помешало то, что именно Гордон задал ему все те вопросы, которые не могли задать другие? Я думаю, что это все – путь к выяснению истины, к саморазоблачению террориста и разоблачению его хозяев. Абсолютно не понимаю и не воспринимаю нападок на Дмитрия Гордона за интервью с известными сепаратистами. Это профессиональный долг журналиста – разговаривать со всякого рода людьми, в том числе с теми, кто для нас абсолютно неприемлем. Я знаю Дмитрия Гордона. Я знаю, что он патриот Украины. Я знаю, что он не воспринимает сепаратизм. Я знаю, что он не является сторонником этих субъектов, у которых он брал интервью", – написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По его мнению, любовь к родине проявляется не в ущемлении свободы слова и перекрытии средств информации.

"В современном мире перекрыть информацию невозможно. Главное, чтобы у нас была информация, чтобы мы умели ее интерпретировать и были тверды в наших убеждениях", – считает политик.

Он напомнил, что в эфире у Гордона Гиркин дал прямые показания против себя, против президента РФ Владимира Путина, против спецслужб Российской Федерации.

"Как минимум они будут прекрасно использованы при получении решения международного суда ООН по делу об аннексии Крыма и об агрессии России на Донбассе. Хотя бы ради этого стоило брать это интервью. Говорю это как юрист с опытом ведения дел в международных судебных инстанциях. Действительно, Гиркин давал и другие интервью, но так системно он еще не обличал себя и других, как его заставил сделать Дмитрий Гордон. Если пересилить чувство отвращения и реально посмотреть это интервью, а я так и сделал, то можно понять, чего Дмитрий хотел добиться и чего добился", – добавил Саакашвили.

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/3279565672073791

После того как интервью Гордона с Гиркиным 18 мая появилось в YouTube, активисты устроили акцию под офисом журналиста в Киеве. Гордон заявил, что записал интервью "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", – сказал Гордон.

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что благодарен журналисту за это интервью.

В интервью Гордону Стрелков сказал, что ему "пришлось" создать на оккупированном Донбассе военный трибунал, который выносил смертные приговоры украинцам. Он взял на себя ответственность за убийства 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко, 25-летнего жителя Стрыя Юрия Дяковского и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

Теги: Дмитрий Гордон, Михаил Саакашвили, Игорь Гиркин, расследование, война на Донбассе, интервью
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