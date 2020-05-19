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Замгенпрокурора Мамедов об интервью Гордона с Гиркиным: Могу выразить лишь благодарность

Если журналисты помогают следствию в расследовании преступлений, за это нужно благодарить, а не критиковать. Так прокомментировал заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов интервью основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым).

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Мамедов: Каждый выполняет свою работу
Мамедов: Каждый выполняет свою работу
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в комментарии изданию "Цензор.НЕТ" заявил, что благодарен журналисту Дмитрию Гордону за интервью с бывшим главарем российских боевиков на Донбассе Игорем Гиркиным (Стрелковым).

"Каждый выполняет свою работу. Журналист берет интервью, а я, как прокурор, отвечающий за расследование военных преступлений, анализирую сказанное и исследую факты. Поэтому в данном случае могу выразить лишь благодарность, а не критиковать за те показания, которые услышало наше общество и правоохранительные органы. В том числе и о катастрофе самолета MH17", – сказал Мамедов.

Он отметил, что Международная следственная группа, где он представляет интересы Украины, в настоящее время занимается сбором доказательств.

"Следствие нередко использует открытые материалы, которые впоследствии служат аргументами в суде. Например, могу привести материалы пресс-конференции четвертого президента Украины, которые использовали как обоснование того, что он знал о судебном процессе, где он обвиняемый. Журналистов, участвовавших в такой конференции, никто же не хейтил, они помогли тем самым работе следствия", – добавил Мамедов.

После того как интервью Гордона с Гиркиным 18 мая появилось в YouTube, активисты устроили акцию под офисом журналиста в Киеве. Гордон заявил, что записал интервью "в содружестве с украинскими спецслужбами".

"Сегодня флешки с материалами из этих интервью находятся в Гааге, и эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", – сказал Гордон.

В интервью Гордону Стрелков сказал, что ему "пришлось" создать на оккупированном Донбассе военный трибунал, который выносил смертные приговоры украинцам. Он взял на себя ответственность за убийства 19-летнего студента КПИ Юрия Поправко, 25-летнего жителя Стрыя Юрия Дяковского и депутата Горловского горсовета Владимира Рыбака.

В апреле 2014 года Гиркин переехал на Донбасс. Под его руководством 12 апреля боевики захватили Славянск Донецкой области. 5 июля боевики во главе с Гиркиным покинули город и перебрались в Донецк. С мая по август 2014 года называл себя "министром обороны ДНР". В начале августа стало известно, что Гиркин сложил полномочия и вернулся в Россию. 

Гиркин находится в розыске в Украине. Ему выдвинули подозрения по ряду статей Уголовного кодекса Украины, в том числе ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), ст. 294 (массовые беспорядки), ст. 258 (террористический акт), ст. 341 (захват государственных или общественных зданий или сооружений). Является одним из четырех обвиняемых по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Судебный процесс проходит в Нидерландах, Гиркин отказался в нем участвовать. Находится под санкциями ЕС и США.

Теги: Дмитрий Гордон, Игорь Гиркин, расследование, война на Донбассе, Гюндуз Мамедов
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