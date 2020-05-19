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Сергей Лойко
Сергей Лойко

Российский журналист и фотограф.


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Интервью с Гиркиным может помочь собрать новые доказательства об участии государства Россия в этой войне

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Война с кем?

Еще раз по поводу интервью Дмитрия Гордона с Гиркиным.

Те, кто считает, что у террористов нельзя брать интервью (хотя разговоры с террористами порой могут спасти жизни), должны решить для себя, с кем воюет Украина – с отдельными независимыми террористами или с Россией.

Гиркин, на мой взгляд, и был частью плана, он выполнял приказы, он не был сам по себе.

Поэтому интервью с ним может помочь собрать новые доказательства об участии государства Россия в этой войне.

Гиркин сейчас делает все, чтобы изобразить из себя "вольного стрелка". Долг журналиста изобличить его в этом. Хуже от такого интервью в любом случае никому не будет. А новые детали об участии России могут нарисоваться.

Если бы можно было взять интервью у дьявола, вельзевула, то любой уважающий себя журналист должен был бы это сделать.

Это наша работа. Кто этого не понимает, тот не понимает, что такое журналистика.

Поднимать по этому поводу "срач" (любимое занятие украинской "общественности") – это в очередной раз смешивать холодное с квадратным.

Но Украина сегодня – это уникальная страна, в том смысле, что здесь основное занятие вовлеченной в политическую жизнь общественности – это не поиск решений насущных проблем, а перманентный срач всех со всеми по любому поводу.

Поэтому и реформы не идут, так как некому ими заниматься. Все заинтересованные лица заняты непрекращающейся ни на минуту битвой остроконечников с тупоконечниками.

Наблюдая не первый год политическую жизнь Украины изнутри, не могу отделаться от ощущения, что постоянно перечитываю страницы бессмертного Джонатана Свифта. Но это уже другая, более широкая и животрепещущая всеми фибрами тема.

Источник: Sergei Loiko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Дмитрий Гордон, Игорь Гиркин, журналисты, война на Донбассе, Сергей Лойко
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