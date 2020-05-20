Президент Грузии: Наша реакция на назначение Саакашвили была нормальной

После назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на государственную должность в Украине грузинского посла в Киеве Теймураза Шарашенидзе отозвали для консультаций. Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что это нормальная реакция.

По словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, с украинской стороны было "недипломатичным" не информировать Грузию о назначении Михаила Саакашвили Фото: depositphotos.com

Временный отзыв грузинского посла из Киева – нормальная реакция на назначение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ. Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в эфире телеканала "Рустави-2" 19 мая.

"Я знаю дипломатический язык и что можно и что нельзя. Реакция была умеренной, нормальной, какая и должна была быть", – сказала Зурабишвили.

По ее словам, с украинской стороны было "недипломатичным" не информировать Грузию о принятом решении и не обсуждать этот вопрос с грузинской стороной.

При этом Зурабишвили отметила, что со стороны Тбилиси не было никаких шагов, которые Киев мог воспринять как оскорбление.

7 мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.

Перед отъездом из Киева Шарашенидзе провел встречу в украинском МИД, где изложил позицию своей страны в связи с назначением Саакашвили.