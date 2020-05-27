“Эффективные изменения – это просто“. Команда Саакашвили переименовала страницу Нацсовета реформ

В Национальном совете реформ, который возглавляет Михаил Саакашвили, переименовали название страницы ведомства в Facebook в “Офис простых решений и результатов“.

После назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на должность главы Исполнительного комитета реформ и члена Национального совета реформ страницу Нацсовета в Facebook в переименовали в "Офис простых решений и результатов". Об этом сообщается в разделе "Прозрачность страницы".

“Эффективные изменения – это просто”, – написал Саакашвили, опубликовав видео из офиса.

Скриншот: Офіс простих рішень та результатів / Facebook



По информации ZN.UA, офис Нацсовета реформ находится в БЦ "Парковый".

В описании страницы ведомства сообщается, что Нацсовет реформ, который был создан в июле 2014 года, является площадкой для поиска консенсуса и принятия решений. Основные задачи Национального совета реформ: определение приоритетов реформ, координация действий по реформированию, мониторинг реализации и достижения целей реформ.

В 2004–2013 годах Саакашвили был президентом Грузии. После окончания второй каденции он покинул страну, сейчас проживает в Украине, у него есть украинское гражданство. В Грузии против него открыты уголовные дела.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. На заседании Национального совета реформ 14 декабря 2015 года произошел конфликт между Саакашвили, премьер-министром Арсением Яценюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым, глава МВД облил одесского губернатора водой.

22 апреля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили занять пост вице-премьера по вопросам реформ. Президент считает, что у политика "есть потенциал для поддержки правительства Украины".

6 мая 2020 года Саакашвили сообщил, что готовится его назначение в Национальный совет реформ.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ.

В Грузии заявили, что назначение Саакашвили недопустимо, и отозвали грузинского посла Теймураза Шарашенидзе из Украины.