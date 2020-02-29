В Украине запустили онлайн-сервис "Дія.Бізнес"

Среди функций сервиса "Дія.Бізнес" – онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей, справочник предпринимателя, каталог бизнес-идей.

В Украине в тестовом режиме запустили национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дія.Бізнес". Об этом 28 февраля сообщается на Facebook-странице "Дія".

Сейчас на платформе доступны следующие функции:

каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;

перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;

онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;

справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;

кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

"Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж", – говорится в сообщении.

6 февраля запустилось мобильное приложение "Дія". С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store.

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.