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В Украине запустили онлайн-сервис "Дія.Бізнес"

Среди функций сервиса "Дія.Бізнес" – онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей, справочник предпринимателя, каталог бизнес-идей.

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Весной заработает новый блок сервиса "Дія.Бізнес" консалтинг-зона для предпринимателей
Весной заработает новый блок сервиса "Дія.Бізнес" – консалтинг-зона для предпринимателей
Фото: pixabay.com

В Украине в тестовом режиме запустили национальную онлайн-платформу для предпринимателей "Дія.Бізнес". Об этом 28 февраля сообщается на Facebook-странице "Дія".

Сейчас  на платформе доступны следующие функции:

  • каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
  • перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
  • онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
  • справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
  • кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

"Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/diia.gov.ua/videos/503386200580699/

6 февраля запустилось мобильное приложение "Дія". С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store. 

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Теги: Украина, бизнес, предприниматели, Дія.Бізнес
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