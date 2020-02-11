Клуб читателей
ГОРДОН
 
ОБЩЕСТВО

Приложение "Дія" за четыре дня скачали более 1 млн раз – Федоров

Мобильное приложение "Дія" сохраняет первые позиции по загрузкам бесплатных приложений в украинских App Store и Play Market, рассказал вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Федоров рассказал, что "Дія" опередила в Украине Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp
Федоров рассказал, что "Дія" опередила в Украине Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp
Фото: Mykhailo Fedorov / Facebook

Мобильное приложение "Дія" в течение четырех суток после презентации скачали более 1 млн раз. Об этом вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в Facebook 10 февраля. 

"Продолжаем держаться на первых позициях загрузок украинских App Store и Play Market топ бесплатных. Опережаем Tik Tok, Telegram, YouTube, Viber, Instagram, Facebook и WhatsApp", – написал он. 

По словам Федорова, в приложении уже более 1 млн 47 тыс. уникальных пользователей, 646 141 из которых установил "Дію" на Android,  398 160 – на iOS. 

Более 870 тыс. авторизировались в приложении через банки, сделано 869 964 запросов на получение прав (выдано 463 552) и 869 396 запросов на получение техпаспорта (выдано 463 552), отметил министр. 

"Работаем над улучшением скорости процесса онлайн-верификации для тех, у кого проблемы с отображением документов (плохое качество данных в реестрах). Будем держать в курсе", – добавил он.

https://www.facebook.com/fedorov1991/posts/1943713305772524

Мобильное приложение "Дія" запустили 6 февраля. С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня "Дію" скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store. 

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Подробнее о том, как пользоваться приложением и зачем оно необходимо, можно прочесть в материале издания "ГОРДОН".

Теги: украинцы, Android, приложение, iOS, Михаил Федоров, водительские права, приложение Дія
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
Костюм джедая и платье с вентиляцией. Самые экстравагантные наряды на церемонии "Оскар 2020"
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
  "Поринай". Племянница Ротару Sonya Kay выпустила клип. Видео
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Слава из "НеАнгелов" прокомментировала роман с Вишняковым
Loboda показала рану на ноге
Loboda показала рану на ноге
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS