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Нацбанк Украины призвал коммерческие банки не ухудшать условия по кредитам для населения

По мнению Национального банка Украины, коммерческие банки должны начинать переговоры с клиентами о реструктуризации кредитов уже сейчас и не ждать, пока финансовое положение украинцев ухудшится.

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Рожкова: Кредиты не отменяются, проценты по кредитам нужно платить, но банки не имеют права повышать проценты по кредитам, насчитывать штрафы
Рожкова: Кредиты не отменяются, проценты по кредитам нужно платить, но банки не имеют права повышать проценты по кредитам, насчитывать штрафы
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк Украины призывает коммерческие банки и другие финучреждения не предпринимать никаких шагов, которые бы ухудшили положение клиентов. Об этом на брифинге 17 марта заявила первый зампредседателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

Рожкова заявила, что Нацбанк отменил проверки и стресс-тестирование банков, а также смягчил некоторые регуляторные и нормативные требования к банкам.

"Это именно то время, когда нужно продемонстрировать настоящие партнерские отношения. Я говорю о тех клиентах, которые имеют кредиторскую задолженность перед банками. Что касается населения, то Верховная Рада сегодня приняла закон, которым запретила всем финансовым учреждениями (не только банкам) насчитывать штрафы, пени и другие штрафные санкции в отношении заемщиков-физлиц, которые из-за карантина будут задерживать [выплаты] по кредитам. Кредиты не отменяются, проценты по кредитам нужно платить, но, если по уважительным причинам будет отсрочка этих выплат, банки не имеют права повышать проценты по кредитам, насчитывать штрафы, пени и так далее", – сказала она.

Рожкова рекомендовала банкам уже сейчас начинать переговоры о реструктуризации задолженностей по кредитам. "Не нужно ждать, когда финансовое состояние клиентов ухудшится, надо начинать эту работу сегодня. Мы призываем банки не делать никаких шагов, которые бы ухудшили кредитные условия для клиентов", – заявила первый замглавы НБУ.

Курс гривны начал снижать 10 марта на фоне рекордного падения мировых цен на нефть, а также паники на фондовых рынках в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В течение недели Нацбанк продал на валютных аукционах около $981 млн. Общий объем продажи валюты с начала года в рамках интервенций НБУ составил $1,5 млрд, при этом за две недели (с 2-го по 13 марта) Нацбанк продал $1,29 млрд.

С начала года официальный курс гривны к доллару опустился примерно на 3 грн. На наличном рынке курс продажи доллара составляет около 29–30 грн/$.

Теги: Верховная Рада, Украина, санкции, валюта, гривна, НБУ, курс гривны, Екатерина Рожкова, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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