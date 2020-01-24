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Денис Бигус
Денис Бигус

Журналист, автора проекта "Наші гроші".


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У бизнеса основная проблема с государством не в плохом сервисе. Там поглубже печаль. И законно эту печаль нянька Зеленского не решит

В бизнесе менеджер вип-клиенту – логично. Ты принес банку 1 тыс. грн – получи доступ к банкомату и кассу с очередью. Принес 100 млн – касса отдельная, банкомат поставили у тебя на кухне. Чем больше денег принес, тем качественнее услуги получил.

У Зеленского увидели общее в части про деньги. Но пропустили отличие во второй. Про услуги.

Основные услуги государства не делятся по принципу "сколько у тебя бабла"... Что такое базовая услуга государства? Поддержание общих правил, самых основных. Типа правосудия.

И либо у Зеленского решили официально закрепить две Украины. Для тех, у кого есть 100 млн, и всех остальных. Либо – чем будет заниматься этот персональный менеджер? Ему остаются чисто сервисные функции.

Он может прямо "в законе" нагнуть налоговую? Это та самая вторая Украина. Нет? Тогда будет просто переводить фразу "да нас не еб…т, какие там Зеленский каникулы обещал, штраф плати" с языка налоговой на язык инвестора. Что тоже сервис, но вряд ли кого-то утешит.

Государство может оказывать платные услуги за повышенный комфорт. Чисто сервисные услуги. Но у бизнеса, да и вообще у всех нас – основная проблема с государством не в плохом сервисе. Там поглубже печаль. И законно эту печаль нянька Зеленского не решит.

Ну, или давайте сразу переписывать: "человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей ценностью, если у человека есть $100 млн".

"Государство отвечает перед человеком за свою деятельность, если у человека есть $100 млн".

Источник: Денис Бигус / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: бизнес, Владимир Зеленский, Денис Бигус
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