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"Тесные связи между двумя странами должны и в дальнейшем динамично развиваться". Зеленский встретился с президентом Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим израильским коллегой Реувеном Ривлином имплементацию Соглашения о свободной торговле между двумя странами и Холокост.

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Зеленский рассказал Ривлину о расширении музея Бабьего Яра
Зеленский рассказал Ривлину о расширении музея Бабьего Яра
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином заявил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

"Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что "тесные связи между двумя странами должны и в дальнейшем динамично развиваться".

Собеседники также обсудили тему Холокоста.

Украинский президент напомнил, что в Украине во время нацистского террора было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

"Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра", – рассказал Зеленский.

Украинский президент находится с рабочим визитом в Израиле, где 22–23 января проходил Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц.

Он подтвердил свое участие в форуме 19 января. Утром 23 января Зеленский сообщил, что "из-за ограниченного количества мест" украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

По поводу поездки Зеленского в Израиль пресс-служба президента сообщила только то, что он посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине.

Теги: Украина, Израиль, Холокост, Владимир Зеленский, мемориал, Бабий Яр, Реувен Ривлин, встреча
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