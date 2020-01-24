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"Окупация" Северной Буковины. Между Украиной и Румынией разгорелся скандал из-за неправильного перевода речи Зеленского

Президент Украины 22 января произнес речь ко Дню соборности Украины, в которой упомянул, что румыны заняли Северную Буковину. На англоязычной версии сайта слово "заняли" перевели как "occupied" — оккупировали.

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Румыния потребовала объяснения слов Зеленского об "оккупации" Северной Буковины румынами
Румыния потребовала объяснения слов Зеленского об "оккупации" Северной Буковины румынами
Фото: president.gov.ua

Госсекретарь министерства иностранных дел Румынии Дан Некулееску обратился к послу Украины в Румынии с требованием объяснить, что имел в виду президент Владимир Зеленский, который заявил, что "Северную Буковину оккупировали румыны". Об этом 23 января сообщалось в пресс-релизе румынского МИД.

"Румынская сторона требует разъяснений относительно упоминаний о Румынии, которые появились в недавней публичной речи президента Украины, и выражает удивление этим и подчеркивает необходимость правильного понимания истории", — говорится в сообщении МИД.

Недопонимание между странами случилось из-за обращения президента ко Дню соборности, в котором Зеленский заговорил об истории страны: "Вскоре УНР оставила Киев под натиском большевиков, большинство территории Галичины заняли польские войска. Северную Буковину — румыны, а Закарпатье отошло Чехословакии". Но в английской версии сайта слово "заняли" было переведено как "occupied" — оккупировали. По состоянию на 24 января ошибку исправили и заменили словом "taken".

"Конечно, это официальный перевод, но остается только переводом и не изменяет оригинальный текст. Те, кто хотят, легко могут проверить оригинальное видео", — прокомментировал инцидент в Facebook посол Украины в Румынии Александр Баньков, которого 23 января вызвал румынский МИД.

Посол написал, что жалеет об этой ситуации и что она стала следствием лишь неправильного перевода и безосновательных интерпретаций.

https://www.facebook.com/oleksandr.bankov.7/posts/477107883179463

Северная Буковина включает в себя часть Черновицкой области. С 11 сентября 1918 года территория входила в состав Румынии, в июне 1940-го перешла в состав СССР.

Теги: Румыния, Черновицкая область, история, Владимир Зеленский, Буковина, Александр Баньков
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