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События

В Киеве в День соборности украинцы выстроились в живую цепь. Фоторепортаж

Сегодня 12.43
В Киеве на мосту Патона в День соборности 22 января украинцы выстроились в живую цепь, сообщает EPA. 101 год назад, 22 января 1919 года, был провозглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики в единое украинское государство.
Теги: Киев, Украина, День соборности Украины
 

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