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Лидеры 49 стран посетили форум памяти жертв Холокоста в Израиле. Фоторепортаж

Сегодня 01.09
22–23 января в Иерусалиме состоялся форум, приуроченный к 75-й годовщине освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц. Мероприятия, организованные президентом Израиля Реувеном Ривлиным и фондом "Яд-Вашем", который курирует российский предприниматель и филантроп Моше Кантор, посетили мировые лидеры из 49 стран, подсчитали в i24News. Прибывший в Израиль президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что "из-за ограниченного количества мест" украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.
Теги: Израиль, Холокост, Иерусалим, Аушвиц
 

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