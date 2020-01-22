"Выйдите отсюда!" Макрон накричал на израильских полицейских возле храма в Иерусалиме

Во время экскурсии по старой части Иерусалима президент Франции Эммануэль Макрон на повышенных тонах потребовал, чтобы сотрудники сил безопасности Израиля покинули церковь Святой Анны, которая считается французской территорией.

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в конфликт с представителями сил безопасности и полиции Израиля у входа в базилику Святой Анны в старой части Иерусалима. Видео инцидента размещено в аккаунте Christian Person в YouTube.

Недовольство Макрона вызвало то, что полицейские хотели зайти в базилику, которая с 1856 года считается территорией Франции.

"Мне не нравится, что вы передо мной! Выйдите отсюда! Вы знаете правила. Никто не должен провоцировать", – прокричал Макрон по-английски.

ВИДЕО

Видео: Christian Person / YouTube

Он заявил, что правила существуют не один век и при нем нарушаться не будут. Остыв, Макрон поблагодарил полицейских за работу на территории города, а затем вошел в базилику.

Макрон прибыл в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц.

BBC напоминает, что похожий инцидент произошел во время визита президента Жака Ширака в Израиль в 1996 году. Возле входа в базилику Святой Анны он рассердился из-за действий полиции, расталкивавшей журналистов и палестинских жителей Иерусалима. Президент заявил, что если это не прекратится, он сядет на самолет и вернется во Францию. Биньямин Нетаньяху, который тогда, как и сейчас, возглавлял правительство Израиля, принес Шираку официальные извинения.