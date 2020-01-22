"Выйдите отсюда!" Макрон накричал на израильских полицейских возле храма в Иерусалиме

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в конфликт с представителями сил безопасности и полиции Израиля у входа в базилику Святой Анны в старой части Иерусалима. Видео инцидента размещено в аккаунте Christian Person в YouTube.
Недовольство Макрона вызвало то, что полицейские хотели зайти в базилику, которая с 1856 года считается территорией Франции.
"Мне не нравится, что вы передо мной! Выйдите отсюда! Вы знаете правила. Никто не должен провоцировать", – прокричал Макрон по-английски.
Он заявил, что правила существуют не один век и при нем нарушаться не будут. Остыв, Макрон поблагодарил полицейских за работу на территории города, а затем вошел в базилику.
Макрон прибыл в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц.
BBC напоминает, что похожий инцидент произошел во время визита президента Жака Ширака в Израиль в 1996 году. Возле входа в базилику Святой Анны он рассердился из-за действий полиции, расталкивавшей журналистов и палестинских жителей Иерусалима. Президент заявил, что если это не прекратится, он сядет на самолет и вернется во Францию. Биньямин Нетаньяху, который тогда, как и сейчас, возглавлял правительство Израиля, принес Шираку официальные извинения.