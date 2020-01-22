Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

"Выйдите отсюда!" Макрон накричал на израильских полицейских возле храма в Иерусалиме

Во время экскурсии по старой части Иерусалима президент Франции Эммануэль Макрон на повышенных тонах потребовал, чтобы сотрудники сил безопасности Израиля покинули церковь Святой Анны, которая считается французской территорией.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Макрон поскандалил в Иерусалиме
Макрон поскандалил в Иерусалиме
Фото: ЕРА

Президент Франции Эммануэль Макрон вступил в конфликт с представителями сил безопасности и полиции Израиля у входа в базилику Святой Анны в старой части Иерусалима. Видео инцидента размещено в аккаунте Christian Person в YouTube.

Недовольство Макрона вызвало то, что полицейские хотели зайти в базилику, которая с 1856 года считается территорией Франции.

"Мне не нравится, что вы передо мной! Выйдите отсюда! Вы знаете правила. Никто не должен провоцировать", – прокричал Макрон по-английски.

ВИДЕО
Видео: Christian Person / YouTube

Он заявил, что правила существуют не один век и при нем нарушаться не будут. Остыв, Макрон поблагодарил полицейских за работу на территории города, а затем вошел в базилику.

Макрон прибыл в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения узников нацистского лагеря Аушвиц.

BBC напоминает, что похожий инцидент произошел во время визита президента Жака Ширака в Израиль в 1996 году. Возле входа в базилику Святой Анны он рассердился из-за действий полиции, расталкивавшей журналистов и палестинских жителей Иерусалима. Президент заявил, что если это не прекратится, он сядет на самолет и вернется во Францию. Биньямин Нетаньяху, который тогда, как и сейчас, возглавлял правительство Израиля, принес Шираку официальные извинения.

Теги: Израиль, Франция, церковь, Иерусалим, конфликт, полицейский, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
Джессика Симпсон призналась, что в шестилетнем возрасте подверглась сексуальному насилию
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
HBO снимет комедийный мультсериал о британской королевской семье
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
  Певец Gio примет участие в нацотборе на "Евровидение" с песней Feeling so Lost. Аудио
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
Умер участник комедийной группы "Монти Пайтон" Джонс
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS