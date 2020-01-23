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Дуда: Решение не ехать в Иерусалим было правильным, организаторы форума исказили историю

В Иерусалиме на форуме по случаю 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц был показан фильм, в котором на карте Европы времен Второй мировой войны отсутствовала Польша. Польский президент Анджей Дуда обвинил организаторов мероприятия, фонд российского бизнесмена Моше Кантора, в неуважении.

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Дуда: Мы не должны мириться с фальсифицированным историческим посланием
Дуда: Мы не должны мириться с фальсифицированным историческим посланием
Фото: ЕРА

Президент Польши Анджей Дуда, отказавшийся от визита в Израиль на форум по случаю 75-летия освобождения узников нацистского концлагеря Аушвиц, считает, что его решение оказалось правильным. Об этом он 23 января сказал в интервью TVP в Давосе.

Президент напомнил, что участникам форума организаторы показали документальную ленту о событиях Второй мировой войны. При этом на картах Европы того времени Польша отсутствовала. Кроме того, в фильме ничего не было сказано о сопротивлении гитлеровцам в Польше в 1939–1945 годах.

"Организатор, фонд Моше Кантора (российский предприниматель еврейского происхождения, глава фонда "Яд Вашем". – "ГОРДОН"), просто исказил историю, полностью игнорируя участие Польши и наших солдат в борьбе с гитлеровской Германией, – заявил Дуда. – Я принял правильное решение не участвовать в форуме по Холокосту в Иерусалиме, потому что мы не должны мириться с фальсифицированным историческим посланием".

Дуда напомнил, что польские солдаты сражались с Германией как на Западном фронте, так и на Восточном, вместе с Красной армией.

При этом организаторы форума не собирались предоставлять ему слово, отметил польский президент, что ставило бы его в неловкую ситуацию.

Президент Польши Анджей Дуда также заявлял об отказе от визита на церемонию памяти жертв Холокоста, однако 21 января в телеинтервью допустил возможность посещения Иерусалима. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина, также приглашенного на форум.

5 января Дуда, который был приглашен в Израиль на мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения узников лагеря Аушвиц, заявил, что отказывается от участия, потому что организаторы не хотят предоставлять ему слово. Польская пресса писала, что Дуда не поедет в Израиль из-за недавних антипольских заявлений президента РФ Владимира Путина.

21 января в телеинтервью Дуда допустил возможность посещения Иерусалима, но затем принял решение остаться на Всемирном экономическом форуме в Швейцарии.

Теги: Россия, Германия, Израиль, Польша, Холокост, Иерусалим, Аушвиц, Анджей Дуда
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