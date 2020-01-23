Украинский институт нацпамяти призвал Польшу восстановить мемориальную доску воинам УПА

В Украинском институте национальной памяти ожидают результатов расследования осквернения мемориальной доски воинам УПА в Подкарпатском воеводстве Польши.

Украинский институт национальной памяти: Это уже 19-й акт вандализма с начала российско-украинской войны Фото: radiosvoboda.org

В январе 2020 года на горе Монастырь в Подкарпатском воеводстве в Польше произошел очередной акт вандализма – была изуродована памятная доска с именами воинов Украинской повстанческой армии, погибших в боях с НКВД в 1945 году, сообщила 22 января пресс-служба Украинского института национальной памяти.

"Категорически осуждаем это действие и надеемся, что в ближайшее время это и другие места захоронений будут восстановлены, а виновные в надругательстве над памятью – справедливо наказаны", – сказано в заявлении.

В Институте нацпамяти подчеркнули важность официального заявления министерства иностранных дел Республики Польша, в котором осуждается этот акт вандализма.

"Ценим позицию польского правительства, воспринимаем ее как важную часть сохранения добрососедских отношений и ожидаем результатов следствия. Также не исключаем, что могла иметь место инспирированная извне провокация накануне встречи президентов Украины и Польши, запланированной непосредственно перед торжествами по случаю 75-летия освобождения бывшего концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау", – добавили в пресс-службе.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что это уже 19-й акт вандализма с начала российско-украинской войны. "Надеемся, что предварительные договоренности о восстановлении законных мест памяти будут результативными, а поддержание конструктивных контактов между украинскими и польскими институтами будет способствовать совместному достойному чествованию памяти погибших украинцев и поляков", – говорится в заявлении.

В предыдущие годы в Польше неоднократно уничтожали украинские места памяти и украинские могилы. Из-за этого летом 2017 года украинская сторона отказала польской в поиске и эксгумации захороненных в Украине поляков. 11 июля 2019 года президент Польши Анджей Дуда призвал Украину отменить мораторий на эксгумацию. 31 августа после встречи с Дудой президент Украины Владимир Зеленский сказал, что готов дать разрешение на эксгумацию захоронений поляков на украинской территории.

27 сентября 2019 года Украина дала формальное согласие на возобновление поисково-эксгумационных работ.