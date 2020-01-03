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В Польше задержали украинца, чей дрон упал на крышу костела в Кракове

24-летнему туристу из Украины в Польше могут предъявить обвинения в создании опасности для людей. Его дрон упал на крышу Мариацкой базилики в Кракове.

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Крыша храма, куда упал дрон, повреждена не была
Крыша храма, куда упал дрон, повреждена не была
Фото: Bazylika Mariacka w Krakowie / Facebook

Польская полиция задержала 24-летнего туриста из Украины, чей дрон 1 января упал на крышу Мариацкой базилики (костела Девы Марии) в Кракове. Об этом 2 января рассказал спикер полиции Себастиан Глень, сообщило "Польське радіо".

Украинец сообщил полиции и пожарной службе, что потерял управление дроном, в результате чего аппарат приземлился на крыше храма.

Глень рассказал, что дрон сняли с крыши, она не была повреждена и никто не пострадал.

Задержаному украинскому туристу могут выдвинуть обвинения в создании опасности для людей. Спикер отметил, что дрон мог упасть кому-то на голову. Украинцу может угрожать штраф или год тюрьмы.

Глень рассказал, что дрон весил 0,5 кг и украинец не был обязан иметь на него лицензию, но, в соответствии с законодательством, такие устройства нельзя запускать над толпой людей или зданиями.

"Здесь на [площади] Рынок в Кракове всегда толпа. И практически на территории всего города трудно найти места без больших скоплений людей или без зданий. Поэтому мы также рассматриваем возможность предъявления обвинений на основе авиационного права", - добавил пресс-секретарь.

Сейчас полиция консультируется по вопросу выдвижения обвинений.

Теги: Польша, беспилотники, украинцы, Краков
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