На въезд в Украину из Польши образовались предпраздничные очереди – Госпогранслужба

Наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец" – "Корчева" и "Шегини" – "Медика", сообщили в Западном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве пояснили это стремлением работающих или учащихся за границей украинцев успеть вернуться домой к праздникам.

Вечером 22 декабря на польско-украинской границе образовались предпраздничные очереди на въезд в Украину. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.

"Наибольшее количество автомобилей и автобусов ожидает оформления перед пунктами пропуска "Краковец" – "Корчева" и "Шегини" – "Медика". Основной причиной такого накопления является то, что наши соотечественники, которые работают и учатся за границей или выезжали в личных целях, пытаются успеть до начала праздников вернуться домой. Пограничники принимают все меры по обеспечению ритмичного пропуска. В настоящее время пункты пропуска с украинской стороны работают в полтора – два раза больше своей проектной пропускной способности", – сказано в релизе.

Польский активист Томаш Барт сообщил в Facebook, что в пункте пропуска "Рава-Русская" – "Гребенное" очередь из легковых автомобилей достигла 4 км, из грузовых – 10 км.

Глава Гостаможенной службы Украины Максим Нефьодов отметил в Facebook, что такие очереди на въезд из Польши в Украину в преддверии Нового года традиционны.

"Извините за существующее положение вещей, с нового года по утвержденному плану начинаем реконструкцию и достройку 12 пунктов пропуска на границе. Ну а пока стараемся сделать все, что можем, с существующей пропускной способностью, перебросили максимум людей с выезда на въезд. Но выпустить с нашей стороны больше авто, чем пропустили поляки, мы физически неспособны", – добавил он.

В декабре 2018 года в Генеральном консульстве Украины в Люблине рекомендовали украинцам до 15 января 2019-го избегать поездок в Польшу из-за ожидаемых очередей на пунктах пропуска "Ягодин" – "Дорогуск", "Рава-Русская" – "Гребенное", "Медика" – "Шегини", "Краковец" – "Корчева".