Зеленский анонсировал ряд проектов для развития туризма в регионах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область анонсировал презентацию ряда проектов в регионах страны, которые должны содействовать привлечению туристов. Об этом 3 июня сообщает сайт главы государства.
По словам президента, данные региональные проекты могут быть интересными для инвестирования.
"Что касается туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском – одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов", – сказал Зеленский.
Он уточнил, что программы развития туризма в Украине уже находятся на стадии разработки.
"Это различные "магниты" – так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", – отметил президент.
Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма, в минувшем году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Кабинета Министров, в 2019 году иностранные туристы потратили в Украине $1,4 млрд.