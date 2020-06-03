Зеленский анонсировал ряд проектов для развития туризма в регионах Украины

Программы развития туризма в Украине уже находятся на стадии разработки, отметил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский: Туризм – это один из главных вопросов Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Хмельницкую область анонсировал презентацию ряда проектов в регионах страны, которые должны содействовать привлечению туристов. Об этом 3 июня сообщает сайт главы государства.

По словам президента, данные региональные проекты могут быть интересными для инвестирования.

"Что касается туризма. Завтра и с операторами, и с авиакомпаниями мы будем в Каменце-Подольском – одном из исторических и действительно привлекательных городов. Будем там встречаться и говорить на эти темы. Это один из главных вопросов", – сказал Зеленский.

Он уточнил, что программы развития туризма в Украине уже находятся на стадии разработки.

"Это различные "магниты" – так называемые магниты привлекательности в том или ином регионе нашей страны", – отметил президент.

Согласно расчетам Государственного агентства развития туризма, в минувшем году Украину посетили 13,6 млн туристов. По данным Кабинета Министров, в 2019 году иностранные туристы потратили в Украине $1,4 млрд.