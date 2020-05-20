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Правительство Словении выдаст гражданам ваучеры по €200 и €50 для внутреннего туризма

Ваучеры можно будет использовать до конца 2020 года на услуги ночлега и завтрака в Словении, сообщил министр экономики Здравко Почивальшек.

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В Словении ваучеры на туристические услуги можно будет использовать до конца года
В Словении ваучеры на туристические услуги можно будет использовать до конца года
Фото: EPA

Власти Словении планируют выдать ваучеры взрослым по €200 и детям по €50, которые они смогут использовать для отдыха внутри страны. Об этом сообщает Zurnal24.si, ссылаясь на заявление министра экономики Здравко Почивальшека.

Министр экономики сообщил, что взрослые смогут воспользоваться ваучерами на сумму €200 для оплаты проживания или других туристических услуг на территории Словении. Детям будут выделены ваучеры на €50. Возможность передачи ваучеров между членами семьи определит правительство в дополнительном постановлении.

По его словам, ваучеры можно будет использовать до конца 2020 года для на услуги ночлега и завтрака в отелях, домах отдыха, кемпингах, туристических фермах и аналогичных учреждениях краткосрочного пребывания. Они будут покрывать только проживание и завтрак. За обед или ужин граждане должны будут платить из своих собственных средств.

Почивальшек заявил, это решение обойдется госбюджету в €345 млн, но оно будет иметь экономический эффект в €172 млн.

Он отметил, что до пандемии 70% туризма Словении приходилось на иностранных гостей.

18 марта лидеры ЕС приняли решение о закрытии внешних границ из-за пандемии коронавируса. Экономики стран Евросоюза понесли большие убытки от прекращения потока туристов.

После двух месяцев действия ограничений европейские страны разрабатывают план выхода из карантина.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 4,93 млн человек, из них более 324 тыс. умерли, 1,7 млн выздоровели.

В Словении зафиксировали 1465 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, 108 человек умерли.

Теги: экономика, туризм, правительство, туристы, Словения, отдых, власть
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