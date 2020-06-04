Из больниц Ровенской области за время эпидемии коронавируса уволилось более 320 медиков

В Ровенской облгосадминистрации заверили, что дефицита кадров в больницах нет, несмотря на увольнение сотрудников из-за эпидемии коронавируса.

Из медицинских учреждений Ровенской области за время эпидемии коронавирусной инфекции уволилось 324 медика, сообщила в Facebook пресс-служба Ровенской облгосадминистрации.

"Работа в больнице во время пандемии очень сложна и требует моральных и физических сил, а не только профессиональных знаний и навыков. По состоянию на 3 июня из медучреждений области уволилось 324 медика, из них 38 врачей, 109 работников среднего медицинского персонала и 177 – младшего медицинского персонала", – заявили в ОГА.

В облгосадминистрации при этом заверили, что дефицита кадров в больницах нет.

Первый случай заражения коронавирусом в Украине был зарегистрирован 3 марта. По состоянию на 4 июня общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 25 411 человек, 747 из них умерли, 11 042 выздоровели.

Ровенская область занимает четвертое место в Украине (после Киева, Черновицкой и Львовской областей) по количеству заболевших: в регионе 1905 человек заразились COVID-19 (из них 40 скончались, 1019 выздоровели).