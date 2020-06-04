Клуб читателей
ГОРДОН
 
СПОРТ

Чемпионат Европы по художественной гимнастике в Киеве перенесли на ноябрь

Изначально чемпионат Европы по художественной гимнастике был запланирован на май этого года.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса
Соревнования перенесли из-за пандемии коронавируса
Фото: depositphotos.com

Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в Киеве с 26-го по 29 ноября. Об этом 4 июня сообщает сайт Европейского гимнастического союза.

Изначально соревнования в украинской столице должны были состояться с 20-го по 24 мая, однако из-за пандемии коронавируса их пришлось перенести на более поздний срок.

Также сообщается, что на декабрь перенесены мужской и женский чемпионаты Европы по спортивной гимнастике в Баку.

Формат соревнований сохранится прежним, включая олимпийскую квалификацию.

При этом в Европейском гимнастическом союзе подчеркнули, что продолжат анализировать ситуацию с коронавирусом в течение ближайших месяцев.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 6,44 млн, из них более 2,76 млн вылечились, а 382,4 тыс. умерли.

Теги: Киев, гимнастика, соревнования, чемпионат Европы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
"Во-первых, это красиво". Рыбчинский показал "мамины ножки в лабутенах"
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
Сын Тарабаровой во время съемок засунул в рот пластилин
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Как же я скучал по тебе". Лорак и Лазарев показали, как радуются встрече во время карантина
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
"Спасибо за все, кукушечка". Певица MamaRika показала свою маму
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS