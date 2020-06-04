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Зеленский: Программа правительства требует доработки с учетом пандемии коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Денис Шмыгаль сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

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Зеленский: Программу надо обновить
Зеленский: Программу надо обновить
Фото: president.gov.ua

Программа правительства Дениса Шмыгаля требует доработки с учетом пандемии коронавируса. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает сайт главы государства.

Президент подчеркнул, что данная программа деятельности Кабинета Министров была разработана еще до пандемии COVID-19, поэтому не учитывает введения ограничительных мер и потерь экономики.

"Программа правительства была разработана, но никто не ожидал коронавируса. Поэтому он, [премьер-министр Денис Шмыгаль] обратился к людям и сказал: у нас коронавирус, карантинные мероприятия, и программа правительства должна была измениться из-за COVID-19. Надо ее обновить", – сказал глава государства.

Зеленский также отметил, что Шмыгаль сам попросил Верховную Раду отправить программу деятельности правительства на доработку.

Сегодня Верховная Рада отправила программу Кабмина Шмыгаля на доработку.

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 

Согласно закону о регламенте Верховной Рады, в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки. 

Презентуя программу в соцсетях, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство хочет обеспечить материальное благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест, соблюдения высоких социальных стандартов, развития образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Издание "Слово и дело", которое ознакомилось с документом, отметило, что он состоит из 10 страниц, в основном это "общие фразы" и ни одной цифры.

Теги: Украина, Кабинет Министров, экономика, карантин, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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