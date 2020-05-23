Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Нардепы от "Слуги народа" требуют от Шмыгаля объяснений по поводу участия Яценюка в правительственной поездке на Буковину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 21 мая ездил в Черновицкую область вместе с членами правительства в связи с обострением там ситуации с COVID-19. Парламентарии от "Слуги народа" направили депутатское обращение премьер-министру Дениса Шмыгалю с требованием объяснить присутствие в делегации Яценюка.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Яценюк общался с черновицкими медиками
Яценюк общался с черновицкими медиками
Фото: tva.ua

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" направили депутатское обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка в Черновицкой области. Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

"Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге", – говорится в сообщении.

Нардепы просят Шмыгаля предоставить им информацию по следующим вопросам: на каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины; занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства; какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом; осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.

https://www.facebook.com/sluganarodu.official/posts/861675821005085

Уроженец Черновцов Яценюк неоднократно требовал от украинского правительства помочь Черновицкой области, которая является лидером в стране по распространению коронавирусной инфекции.

Черновицкий телеканал TVA 21 мая сообщил, что фонд политика "Відкрий Україну" оказал материальную помощь больнице в Черновцах, которая принимает больных COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек. В Черновицкой области зафиксировано 2964 случая COVID-19.

Теги: МВД, Арсений Яценюк, Черновцы, народные депутаты, Черновицкая область, Слуга народа, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Буковина, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Хотим быть капустой в вашем огороде". Уинфри показала свой урожай
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
"Вы прекрасны, ежик пришел вовремя". Комаровский опубликовал в сети шуточное фото
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Клум обнародовала фото поцелуя в губы с Кэмпбелл
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
Муж Королевой Тарзан: В отличие от бабушек, которые как получали пенсию, так и получают, мы ни копейки не имеем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS