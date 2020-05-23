Нардепы от "Слуги народа" требуют от Шмыгаля объяснений по поводу участия Яценюка в правительственной поездке на Буковину

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк 21 мая ездил в Черновицкую область вместе с членами правительства в связи с обострением там ситуации с COVID-19. Парламентарии от "Слуги народа" направили депутатское обращение премьер-министру Дениса Шмыгалю с требованием объяснить присутствие в делегации Яценюка.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" направили депутатское обращение премьер-министру Украины Денису Шмыгалю по поводу совместного визита действующих министров правительства и бывшего главы украинского правительства Арсения Яценюка в Черновицкой области. Об этом говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

"Как стало известно из СМИ, 21 мая вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым, министром здравоохранения Максимом Степановым и министром Кабинета Министров Олегом Немчиновым Арсений Яценюк посещал Черновицкую область и, в частности, участвовал в пресс-брифинге", – говорится в сообщении.

Нардепы просят Шмыгаля предоставить им информацию по следующим вопросам: на каком правовом основании Яценюк пользовался служебным авиатранспортом МВД или любого другого министерства или ведомства Украины; занимает ли Яценюк любую официальную должность в МВД или в другом министерстве или ведомстве, что дает ему право выступать на официальном пресс-брифинге членов правительства; какое должностное лицо позволило допустить Яценюка к пользованию служебным авиатранспортом; осуществлялась ли какая-либо оплата за пользование служебным авиатранспортом для частного лица Яценюка.

Уроженец Черновцов Яценюк неоднократно требовал от украинского правительства помочь Черновицкой области, которая является лидером в стране по распространению коронавирусной инфекции.

Черновицкий телеканал TVA 21 мая сообщил, что фонд политика "Відкрий Україну" оказал материальную помощь больнице в Черновцах, которая принимает больных COVID-19.

В Украине по состоянию на утро 22 мая лабораторно подтверждено 20 580 случаев заражения коронавирусом, выздоровело 6929 пациентов, умерло 605 человек. В Черновицкой области зафиксировано 2964 случая COVID-19.