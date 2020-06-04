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Рада отправила программу Кабмина Шмыгаля на доработку. Этот документ дает правительству годичный иммунитет от отставки

Программу правительства Дениса Шмыгаля раскритиковали представители всех фракций, некоторые депутаты назвали ее "бумажкой". Документ 245 голосами был отправлен на доработку. В случае принятия программы Кабмин получит от парламента иммунитет от увольнения на год.

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Шмыгаль просил отправить программу на доработку и обещал подать в Раду обновленный, более качественный документ
Шмыгаль просил отправить программу на доработку и обещал подать в Раду обновленный, более качественный документ
Фото: EPA

На заседании 4 июня Верховная Рада отправила на доработку программу правительства Дениса Шмыгаля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Такое решение поддержали 245 народных депутатов. 

Выступая в парламенте, Шмыгаль просил о таком решении и сказал, что правительство уже ее доработало.

"Презентация, которую мы изложили, – это идейный каркас этой [новой] программы, который включает анализ текущего состояния дел по ключевым секторам экономики. При этом этот идейный каркас уже подкреплен предложениями по изменению нормативно-правовового поля. Предусмотрена также поддержка всех секторов экономики, а главное – малого и среднего бизнеса. Эта программа позволит нам стать на рельсы экономического восстановления уже во второй половине этого года", – сказал Шмыгаль. 

Во время обсуждения документ критиковали представители и оппозиционной фракции, и пропрезидентской силы "Слуга народа".

Народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько сказал, что в этом документе "к сожалению, нет ничего для людей".

"Там нет цифр, нет конкретики", – заявил Крулько, отметив, что, впрочем, в зале парламента "в турборежиме" ранее голосовали и за худшие документы. 

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура сказал, что депутаты в этот раз ставят правительству "незачет". 

"Идите домой, выполняйте свое домашнее задание, чтобы вернуться и получить от нас пятерку", – сказал Качура. 

Народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк напомнил, что согласно закону о регламенте депутаты должны были рассмотреть ее в двухнедельный срок.

"Наконец мы дождались, что эту бумажку, которую правительство назвало программой, а мы  рефератом, мы через три месяца рассматриваем в этом зале. Это именно та бумажка, которая на девяти страницах, именно та бумажка, которую все комитеты, которые ее рассматривали, не приняли. И именно та бумажка, которую мы сегодня отправим в утиль", – сказал народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. 

Кабинет Министров Украины утвердил программу деятельности 2 апреля и направил ее на рассмотрение Верховной Рады. Соответствующий проект постановления №3330 был зарегистрирован в парламенте 13 апреля. 

Согласно закону о регламенте Верховной Рады в месячный срок после формирования правительство должно передать на рассмотрение парламента программу своей деятельности. После рассмотрения документа депутаты могут либо его одобрить, либо отправить на доработку. Утверждение программы Верховной Радой дает правительству годичный иммунитет от отставки. 

Презентуя программу в соцсетях, премьер-министр Денис Шмыгаль отмечал, что правительство хочет обеспечить материальное благополучие украинцев путем построения эффективной экономической системы страны, развития предпринимательской деятельности, создания новых рабочих мест, соблюдения высоких социальных стандартов, развития образования, науки, культуры и системы государственных услуг, защиты территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасной реинтеграции временно оккупированных территорий. Издание "Слово и дело", которое ознакомилось с документом, отметило, что он состоит из 10 страниц, в основном это "общие фразы" и ни одной цифры.

Теги: Кабинет Министров, правительство, Иван Крулько, Слуга народа, Денис Шмыгаль, Александр Качура, Кабмин, Ярослав Железняк
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